TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La sicurezza energetica si conferma una delle principali sfide per la competitività dell’industria tunisina in vista del biennio 2027-2028. L’85% delle imprese intervistate ha subito interruzioni regolari dell’elettricità durante l’estate 2026, mentre oltre il 66% non dispone ancora di strumenti sufficienti per garantire la propria sicurezza energetica.

Secondo quanto riferito dalla Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria (CTICI), che ha partecipato all’iniziativa nell’ambito delle Camere aderenti al Conseil des Chambres Mixtes (CCM), questi dati sono emersi da un’indagine presentata durante un incontro organizzato giovedì 19 novembre e dedicato alla continuità energetica e alle prospettive dell’industria tunisina.

All’incontro hanno preso parte oltre 100 imprese operanti in Tunisia, insieme ad alti responsabili della Società tunisina dell’elettricità e del gas (STEG) e rappresentanti dei ministeri interessati. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati dell’indagine, accompagnati da testimonianze settoriali e raccomandazioni per affrontare le criticità legate alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Tra gli interventi presentati dalla STEG figurano progetti per rafforzare la capacità nazionale di produzione elettrica e garantire la continuità delle forniture, attraverso lo sviluppo di sistemi di accumulo energetico, impianti solari, motori a gas e contatori intelligenti.

Le imprese hanno inoltre indicato tra le priorità la modernizzazione della rete elettrica, lo sviluppo dell’autoproduzione da energia solare, l’adozione di soluzioni di stoccaggio e un maggiore accesso ai finanziamenti.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto tra imprese, istituzioni pubbliche e operatori energetici, con l’obiettivo di anticipare le sfide del biennio 2027-2028 e tutelare la competitività dell’industria tunisina.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).