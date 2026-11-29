ROMA (ITALPRESS) – “Antonio ed Emanuele meritano la verità, e l’Italia può chiederla”. Lo dice all’Italpress l’analista kuwaitiana Badour Al Mutairi. Si riferisce ai due connazionali morti giovedì 26 novembre in Kuwait durante un attacco con droni. “Prima di tutto, a nome di molti kuwaitiani, porgo le più sentite condoglianze alle famiglie e alle comunità di Formia e Roma. Il vostro dolore è il nostro”, afferma. Al Mutairi ricorda che Antonio Saccoccio, 65 anni, contava i mesi che lo separavano dalla pensione e pensava di tornare in Italia, dove vive la madre, che ha più di 93 anni. Emanuele Lo Russo, 36 anni, aveva trovato in Kuwait “l’amore della sua vita”.

Giovedì i due stavano lavorando quando sono stati colpiti dalle schegge di droni intercettati. Nell’episodio sono rimasti feriti anche un capitano kuwaitiano e un cittadino pakistano. Secondo quanto riportato, i due italiani sono i primi civili europei uccisi in questo conflitto.

“La loro unica colpa era lavorare in un Paese che non è parte della guerra, ma che viene colpito ripetutamente senza che nessuno ne risponda”, sottolinea l’analista. Kuwait e Italia attribuiscono l’attacco all’Iran. Teheran nega ogni responsabilità e si dice pronta a un’inchiesta congiunta. Media iraniani, citando una fonte anonima, hanno poi evocato un possibile coinvolgimento dell’Ucraina, senza fornire prove.

“Questa smentita alimenta i dubbi dell’opinione pubblica”, osserva Al Mutairi. Ricorda che otto giorni prima dell’attacco l’Iran aveva dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in territorio kuwaitiano. “Ciò non dimostra la responsabilità di Teheran per l’attacco di giovedì, ma rende ancora più urgente un’indagine che accerti i fatti”, precisa.

L’analista rammenta che il Kuwait ha già vissuto situazioni simili. Il 3 giugno un drone ha colpito il terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale: è morto un cittadino indiano e 63 persone sono rimaste ferite. Anche in quell’occasione l’Iran ha respinto ogni addebito, ma filmati kuwaitiani mostrano il velivolo che colpisce l’edificio.

Dal 28 febbraio il Paese è bersaglio di attacchi che hanno interessato l’aeroporto e numerosi altri siti. Dopo l’ultimo episodio Kuwait City ha convocato l’ambasciatore iraniano e gli ha consegnato una nota di protesta. Ha inoltre rivendicato il diritto all’autodifesa e si è appellata alla Carta delle Nazioni Unite e alla risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza, che condanna gli attacchi contro il Kuwait e gli altri Paesi della regione. “Il Kuwait ha scelto il diritto e la diplomazia, come chiede la comunità internazionale agli Stati colpiti. Ma che valore ha l’autocontrollo se il pericolo resta? Il mondo dimostrerà che il rispetto delle regole protegge gli Stati, o chi le rispetta scoprirà di pagarne da solo il prezzo?”, si chiede Al Mutairi.

L’analista richiama poi le ricadute globali della crisi. “La sicurezza del Golfo incide sull’Europa e sul mondo”, spiega. Le tensioni nello Stretto di Hormuz disturbano gli approvvigionamenti energetici e ne fanno salire i costi. Gli effetti, aggiunge, si vedono sui prezzi dell’energia e sulla bolletta delle importazioni di Italia ed Europa. “I messaggi di solidarietà sono importanti, ma non bastano”, osserva.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte dei due uomini. Secondo Al Mutairi, l’Italia può sostenere un’indagine internazionale indipendente che esamini i resti dei droni e le loro traiettorie e ne renda pubblici i risultati. Può anche chiedere a Teheran di trasformare la disponibilità dichiarata in cooperazione effettiva. Infine può appoggiare garanzie per la protezione del Kuwait e dei Paesi vicini in qualsiasi accordo o cessate il fuoco.

“Una pace che lascia scoperti i vicini non crea stabilità”, avverte. Al Mutairi ricorda infine i legami storici tra i due Paesi. “Trentacinque anni fa i Tornado italiani presero parte all’operazione Tempesta del Deserto. Uno fu abbattuto sul Kuwait e i due piloti, Gianmarco Bellini e Maurizio Cocciolone, furono catturati. L’Italia seguì con apprensione la loro sorte, e il mondo capì che la sovranità di uno Stato piccolo protegge l’inviolabilità di tutti i confini”.

“Oggi Antonio non tornerà da sua madre e la famiglia di Emanuele non festeggerà le nozze. Il minimo che i due meritano è che si sappia la verità e che la loro storia non diventi l’ennesimo attacco senza responsabili”, conclude. Rivolgendosi a Teheran, aggiunge: “Se negate le vostre responsabilità, aprite la strada alla verità. Se verranno accertate, fermate questo stillicidio”.

-Foto Badour Al Mutairi-

(ITALPRESS).