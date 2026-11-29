LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La autorità maltesi hanno emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Ralph de la Torre, ex amministratore delegato di Steward Health Care, ricercato per rispondere di accuse di corruzione nell’ambito della vicenda della concessione degli ospedali Vitals e Steward.

La decisione arriva dopo che la Corte costituzionale ha respinto il tentativo di de la Torre di bloccare il procedimento penale a suo carico a Malta prima ancora che iniziasse. De la Torre era stato incriminato nel maggio 2024 in seguito a un’inchiesta giudiziaria sulle presunte irregolarità e corruzione legate alla concessione ospedaliera.

Tuttavia, non si è presentato a quattro udienze tra luglio 2024 e maggio 2025, non essendo ancora stato formalmente notificato delle accuse. L’ispettore di polizia Wayne Rodney Borg ha riferito in tribunale che erano stati avviati contatti tra il legale di de la Torre e l’ufficio del procuratore generale per un suo possibile rientro volontario a Malta. Tuttavia, l’ex dirigente non si è presentato. Le autorità maltesi erano inoltre in contatto con l’ambasciata statunitense.

De la Torre aveva contestato il procedimento penale per motivi costituzionali, sostenendo che il suo diritto a un processo equo e la tutela contro l’autoincriminazione potessero essere compromessi da procedimenti in corso negli Stati Uniti.

Aveva inoltre messo in discussione la validità della relazione forense presentata nell’ambito dell’inchiesta, sostenendo che il suo autore, il contabile forense Jeremy Harbinson, avrebbe dovuto testimoniare a Malta.

La giudice Audrey Demicoli ha respinto le argomentazioni, definendole “ipotetiche e astratte”, e ha stabilito che non vi erano elementi per ritenere imminente una violazione dei diritti fondamentali dell’imputato. La Corte ha osservato che de la Torre non era stato neppure formalmente informato delle accuse e avrebbe potuto contestare le prove dell’accusa nel corso del procedimento penale.

Anche il suo ricorso negli Stati Uniti contro una citazione del Senato relativa al collasso di Steward Health Care era stato respinto da un giudice federale nel settembre 2025, con la decisione confermata in luglio da una corte d’appello. De la Torre ha successivamente chiesto una proroga fino al 28 dicembre per presentare ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

La Corte costituzionale maltese ha infine rifiutato di esaminare ulteriormente il caso e lo ha condannato al pagamento delle spese legali.

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