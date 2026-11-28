LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la costa della California meridionale, al largo di Manhattan Beach, nella contea di Los Angeles. Il sisma è stato registrato alle 9:30 di questa mattina, ora locale (le 18.30 in Italia), a una profondità di circa 12 chilometri, secondo i dati dell’Istituto geologico statunitense (Usgs). Almeno due scosse di assestamento, di magnitudo 3 e 2,5, sono state registrate successivamente. Non risultavano feriti né danni dalle prime verifiche. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno attivato le procedure di emergenza per controllare infrastrutture e aree della città.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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