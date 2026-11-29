Accedere alla posta elettronica, effettuare un acquisto online, consultare il proprio conto corrente o utilizzare un social network sono operazioni quotidiane che richiedono la protezione delle credenziali personali. La scelta di una password efficace rappresenta una delle prime forme di difesa contro i tentativi di accesso non autorizzato e il furto di informazioni riservate. Eppure, la necessità di ricordare numerose credenziali induce ancora molte persone a utilizzare combinazioni semplici, ripetitive o facilmente riconducibili alla propria vita privata.

Le tecniche utilizzate dai criminali informatici sono sempre più sofisticate e consentono di verificare automaticamente un numero elevatissimo di combinazioni. Affidarsi a una password apparentemente originale potrebbe quindi non essere sufficiente. Per migliorare la propria sicurezza digitale occorre conoscere i criteri che rendono una credenziale realmente affidabile e adottare alcune buone abitudini nella gestione degli account.

Le caratteristiche di una password sicura

Uno dei principali fattori che determinano la sicurezza di una password è la sua lunghezza. Maggiore è il numero di caratteri, più elevato può essere il numero delle combinazioni possibili, soprattutto se questi vengono selezionati casualmente. Per gli account protetti dalla sola password è consigliabile utilizzare almeno 15 caratteri, preferendo combinazioni ancora più lunghe quando possibile.

L’utilizzo di lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli può contribuire ad aumentare la complessità della password, purché non si ricorra a schemi facilmente prevedibili. Sostituire una lettera con un numero dalla forma simile o aggiungere un punto esclamativo alla fine di una parola comune non garantisce necessariamente una protezione adeguata.

Una valida alternativa è rappresentata dalle passphrase, ovvero sequenze composte da più parole selezionate casualmente e prive di una relazione logica tra loro. Una passphrase sufficientemente lunga può risultare più semplice da memorizzare rispetto a una successione di caratteri apparentemente incomprensibili, mantenendo al tempo stesso un buon livello di sicurezza.

Occorre invece evitare citazioni famose, titoli di canzoni, proverbi e frasi facilmente associabili alle proprie passioni o abitudini personali.

Gli errori da evitare nella scelta delle credenziali

Utilizzare il proprio nome, quello dei figli, la data di nascita o il nome dell’animale domestico costituisce una scelta particolarmente rischiosa. Numerose informazioni personali sono infatti reperibili attraverso i social network o altre risorse pubblicamente accessibili.

Anche le sequenze numeriche consecutive e le combinazioni di lettere che seguono la disposizione dei tasti sulla tastiera rappresentano soluzioni poco affidabili. I programmi utilizzati per individuare le password sono progettati per verificare rapidamente proprio queste tipologie di combinazioni.

Un altro errore consiste nell’utilizzare la medesima password per servizi differenti. Se una piattaforma subisce una violazione dei dati, le credenziali sottratte potrebbero essere utilizzate per tentare di accedere ad altri account appartenenti alla stessa persona.

Questa tecnica, conosciuta come credential stuffing, sfrutta l’abitudine degli utenti di riutilizzare le proprie password. Anche un account apparentemente poco importante potrebbe quindi diventare il punto di partenza per compromettere servizi contenenti informazioni finanziarie, documenti riservati o comunicazioni private.

La scelta più prudente consiste nell’associare a ogni servizio una password differente, evitando anche variazioni minime della stessa combinazione.

Come creare e gestire password differenti per ogni account

La crescente quantità di servizi digitali rende difficile ricordare decine di credenziali senza ricorrere a qualche forma di supporto. La comodità rischia così di prevalere sulla sicurezza, favorendo comportamenti che espongono gli utenti a conseguenze potenzialmente gravi.

Come approfondito nell’articolo dedicato alle abitudini degli italiani nella scelta delle password, la gestione superficiale delle credenziali rappresenta un problema che interessa anche persone abituate a utilizzare quotidianamente gli strumenti digitali.

Una soluzione particolarmente pratica consiste nell’adottare un password manager, un programma progettato per generare e conservare credenziali all’interno di un archivio protetto. Questi strumenti permettono di creare password lunghe e casuali senza doverle memorizzare singolarmente.

L’utente deve proteggere con particolare attenzione l’accesso al proprio archivio, scegliendo una password principale robusta e attivando, ove disponibile, l’autenticazione a più fattori.

I gestori di password consentono inoltre di individuare eventuali credenziali duplicate, segnalare combinazioni troppo deboli e, in alcuni casi, avvisare l’utente della presenza di password coinvolte in violazioni informatiche.

Anche i sistemi operativi e i principali browser integrano funzionalità dedicate alla gestione sicura delle credenziali, semplificando l’accesso ai servizi utilizzati da computer, smartphone e tablet.

L’importanza dell’autenticazione a due fattori

Una password robusta rappresenta una protezione fondamentale, ma non elimina tutti i rischi. Un tentativo di phishing, un dispositivo infettato da software malevolo o una violazione dei sistemi di un fornitore potrebbero compromettere anche credenziali particolarmente complesse.

Per questa ragione è consigliabile attivare l’autenticazione a due fattori, spesso indicata con la sigla 2FA. Questo sistema richiede una seconda verifica dell’identità dell’utente oltre all’inserimento della password.

La verifica aggiuntiva può avvenire attraverso un codice temporaneo generato da un’applicazione, una notifica sullo smartphone o una chiave di sicurezza fisica. Anche i codici ricevuti tramite SMS offrono una protezione aggiuntiva, sebbene esistano alternative maggiormente resistenti ad alcune tipologie di attacco.

Particolarmente interessanti sono le passkey, credenziali basate sulla crittografia che permettono di accedere ai servizi compatibili senza digitare una password tradizionale. L’autorizzazione può avvenire attraverso il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o il codice di sblocco del dispositivo.

Questa tecnologia riduce sensibilmente il rischio associato al phishing e rappresenta un’evoluzione dei sistemi di autenticazione digitale. La sua adozione dipende dalla compatibilità dei dispositivi e dei servizi utilizzati.

Quando cambiare una password e come mantenerla al sicuro

Modificare periodicamente tutte le proprie password non è necessariamente una strategia efficace. Cambiamenti troppo frequenti possono indurre gli utenti a scegliere combinazioni più semplici o a introdurre modifiche prevedibili rispetto alle credenziali precedenti.

La sostituzione diventa invece necessaria in presenza di una sospetta violazione della sicurezza, di una comunicazione relativa alla diffusione di dati personali o di attività anomale registrate sul proprio account. È opportuno intervenire anche quando ci si accorge di utilizzare la stessa password per più servizi.

Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla casella di posta elettronica principale, attraverso la quale è spesso possibile recuperare le credenziali di numerose altre piattaforme. Un accesso non autorizzato alla propria email potrebbe consentire a un malintenzionato di reimpostare le password di altri account.

Per mantenere un buon livello di protezione dei dati personali è inoltre consigliabile aggiornare regolarmente i dispositivi, evitare di comunicare le proprie credenziali tramite messaggi e verificare sempre l’autenticità dei siti sui quali vengono richiesti i dati di accesso.

La sicurezza informatica nasce dalla combinazione di strumenti tecnologici e comportamenti consapevoli. Dedicare qualche minuto alla configurazione dei propri account, scegliere password lunghe e univoche e utilizzare sistemi di autenticazione avanzati sono accorgimenti alla portata di tutti, capaci di ridurre concretamente i rischi legati alla vita digitale.