KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le forze ucraine hanno colpito una base dell’unità russa d’élite per droni “Rubicon” nella città di Berdyansk, nell’oblast di Zaporizhzhia. Lo ha riferito su Telegram il Gruppo di Forze Sud ucraino, precisando che nell’attacco sono stati distrutti un centro di addestramento per operatori di droni, alloggi del personale e depositi di velivoli senza pilota. Colpiti anche membri dei vertici dell’unità. “Secondo le stime preliminari, le perdite nemiche potrebbero superare i 30 morti e raggiungere i 70 feriti”, ha dichiarato il comando ucraino. Dopo l’attacco, secondo la stessa fonte, si sono verificate ripetute esplosioni di munizioni nell’area. Numerosi militari russi feriti sarebbero stati trasferiti in un ospedale locale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).