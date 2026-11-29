ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente israeliano Isaac Herzog ha invitato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e la procura nella sua residenza per discutere “con l’obiettivo di raggiungere un accordo e porre fine al processo”. “Il presidente esprime la sua piena fiducia nei giudici israeliani a tutti i livelli e ritiene che il collegio giudicante debba essere ascoltato”, si legge in una nota diffusa dall’ufficio di Herzog.

“Pertanto, il presidente propone di avviare un dialogo sostanziale e approfondito, con cuore aperto e spirito di collaborazione, al fine di raggiungere un accordo”. L’ufficio presidenziale ha sottolineato che, “quando all’inizio di quest’anno ha proposto di avviare dei colloqui, il procuratore generale Gali Baharav-Miata si è espressa pubblicamente a favore, mentre la parte di Netanyahu non ha risposto”.

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