BOLOGNA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti porta in vantaggio l’Italia nella finale di Coppa Davis contro la Spagna, battendo in tre set Rafael Jodar nel match che ha aperto l’atto conclusivo della competizione sul cemento indoor di Bologna. Il carrarino si impone per 6-7 (4) 6-2 6-1 in tre ore e due minuti di gioco, dopo aver ceduto il primo set al tiebreak. Fra poco il primo match point per l’Italia, con Flavio Cobolli atteso dalla complicata sfida con il numero uno iberico Carlos Alcaraz: una vittoria porterebbe il titolo nuovamente in mano all’Italia (che si è imposta nelle ultime tre edizioni). In caso di vittoria dello spagnolo, invece, la finale sarebbe decisa dal doppio di spareggio.

Assente sugli spalti Jannik Sinner, che non si è presentato a Bologna per concentrarsi sul recupero dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto a inizio settimana.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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