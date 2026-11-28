TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di essere disposto a lasciare a Gadi Eisenkot il primo mandato alla guida del governo nell’ambito di un eventuale accordo di rotazione per un esecutivo di unità nazionale. “Di fronte alla portata della minaccia esistenziale e alla possibilità che si formi un governo incapace di affrontarla, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte tutto, compreso il principio secondo cui il partito più grande dovrebbe guidare il governo, e accettare che Gadi Eisenkot sia premier per primo, mentre io ricoprirò inizialmente il ruolo di premier supplente“, ha affermato Netanyahu, secondo quanto riferisce il media israeliano Ynet.

Rivolgendosi direttamente a Eisenkot, il premier ha chiesto l’avvio immediato di negoziati “veri, sinceri e accelerati”, con una disponibilità reciproca a compromessi e concessioni, per formare un governo di unità nazionale in grado di affrontare le minacce e tutelare la sicurezza e il futuro di Israele. La dichiarazione arriva dopo giorni di indiscrezioni su una possibile apertura di Netanyahu a un accordo di rotazione.

EISENKOT INVITA NETANYAHU A COLLOQUIO “24 ORE PER PROVARE SINCERITÀ”

Il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, ha invitato il premier uscente Benjamin Netanyahu e la sua squadra negoziale a un incontro già questa sera, chiedendogli di dimostrare “entro 24 ore la sincerità della proposta” di formare un governo di unità nazionale con una rotazione alla guida dell’esecutivo. Lo riferisce il Times of Israel. “Se il Likud è pronto a un’autentica unità, sono disposto a valutarne la serietà nelle prossime 24 ore”, ha dichiarato Eisenkot, accusando però il partito di Netanyahu di aver respinto “per quasi tre settimane” i tentativi di avviare negoziati e di aver eluso le richieste di confronto. L’incontro è stato proposto per questa sera all’hotel Dan Accadia di Herzliya.

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(ITALPRESS).