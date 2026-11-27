Il recepimento della EPBD è fermo alla legge di delegazione europea e sul Piano di ristrutturazione Bruxelles ha inviato un parere motivato. Intanto il divario di valore tra una casa in classe G e una in classe A arriva quasi al 50%. Per investitori e proprietari la variabile da prezzare non è la norma, ma il tempo.

Il termine per recepire la direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Case Green (Direttiva UE 2024/1275), è scaduto il 29 maggio 2026. A metà novembre l’Italia non ha ancora un decreto legislativo: come ha riferito in Senato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministero ha trasmesso al Parlamento i principi e i criteri direttivi per la legge di delegazione europea 2026, ancora in discussione a Palazzo Madama, e solo dopo la sua approvazione il Governo potrà adottare il testo di recepimento.

Il ritardo più delicato però riguarda un altro adempimento. La bozza del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici era attesa a Bruxelles entro il 31 dicembre 2025 e non è stata trasmessa. Secondo la ricostruzione di Edilportale, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nel marzo 2026 e a ottobre ha inviato all’Italia un parere motivato, concedendo due mesi per rispondere prima di un possibile deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione. Il Piano definitivo resta dovuto entro il 31 dicembre 2026.

A leggere le conseguenze economiche di questo stallo è Federico Marcaccini , real estate investor e imprenditore romano con oltre vent’anni di esperienza nell’analisi del mercato immobiliare e nella consulenza strategica per investimenti nel settore. Per l’esperto il dibattito pubblico continua a concentrarsi sulla domanda sbagliata, cioè quando arriveranno gli obblighi, mentre la domanda rilevante per chi possiede o compra immobili è un’altra: quanto vale già oggi, sul mercato, la distanza tra un edificio efficiente e uno che non lo è.

Cosa prevede davvero la direttiva

Il testo europeo non impone una classe energetica minima alla singola abitazione e non introduce divieti di vendita o di locazione. Gli obiettivi sul residenziale sono nazionali e medi: ogni Stato deve ridurre il consumo medio di energia primaria del patrimonio abitativo del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035 rispetto al 2020, e almeno il 55% di questa riduzione deve arrivare dalla ristrutturazione del 43% degli edifici con le prestazioni peggiori. Per il non residenziale la logica è diversa: la direttiva chiede di riqualificare il 16% degli immobili meno efficienti entro il 2030 e il 26% entro il 2033, sulla base di soglie minime di prestazione che ciascuno Stato dovrà fissare. Sul nuovo, dal 2028 gli edifici pubblici e dal 2030 tutte le nuove costruzioni dovranno essere a emissioni zero.

La platea italiana è ampia. Secondo i dati citati dallo stesso ministro Pichetto Fratin, su circa 31 milioni di unità immobiliari 21 milioni appartengono a classi energetiche peggiori della D. Il numero, osserva Marcaccini, non va letto come una lista di immobili destinati a un obbligo, perché la direttiva non lo prevede, ma come la misura dello stock sul quale si concentreranno incentivi, priorità di intervento e, soprattutto, l’attenzione di chi compra.

Il mercato non aspetta il decreto

È su questo punto che l’analisi dell’esperto si discosta dalla lettura prevalente. Il differenziale di valore legato alla classe energetica esiste già ed è misurabile. Una ricerca realizzata per l’Osservatorio REbuild dal Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università Iuav di Venezia, coordinata da Ezio Micelli e presentata a maggio 2026, ha analizzato oltre 7.000 annunci immobiliari in cinque città rappresentative di altrettante zone climatiche. Il passaggio dalla classe G alla classe A vale un premio di prezzo del 24,5% a Reggio Calabria, del 31,5% a Cagliari, del 38,1% a Genova, del 39,5% a Venezia e del 49,7% a Cuneo. Anche un salto intermedio, da G a D, produce incrementi compresi tra l’8,5% e il 21,8%.

Per Marcaccini il dato più utile non è il premio massimo, ma la sua variabilità. Lo stesso intervento restituisce valori molto diversi a seconda del clima e quindi del costo di gestione che l’acquirente si aspetta di sostenere. Ne discende che la valutazione di un’operazione di riqualificazione non può basarsi su percentuali medie nazionali: va costruita sulla zona climatica, sulla domanda locale e sulla tipologia dell’immobile. Si tratta di prezzi richiesti e non di prezzi di chiusura, precisa l’esperto, ma la direzione è netta e coerente con quanto il mercato segnala da anni.

Il rischio di una transizione fuori tempo

Il ritardo normativo produce un effetto che Marcaccini considera sottovalutato: comprime i tempi. Quando decreto e Piano arriveranno, il mercato si troverà a gestire in pochi anni un volume di interventi che avrebbe potuto distribuire su un arco più lungo. L’esperienza recente dei bonus edilizi ha mostrato che cosa accade quando la domanda di lavori si concentra in una finestra stretta: imprese saturate, prezzi di materiali e manodopera in tensione, tempi di cantiere dilatati. Chi pianifica oggi gli interventi, osserva l’esperto, lavora in un mercato delle costruzioni ancora ordinato; chi attende l’obbligo rischia di riqualificare nel momento in cui farlo costa di più.

Il quadro degli incentivi, intanto, si è stabilizzato su livelli molto lontani da quelli del Superbonus. Il 28 ottobre 2026, presentando il disegno di legge di Bilancio 2027, il Governo ha annunciato la proroga per un altro anno delle detrazioni per i lavori edilizi al 50% per l’abitazione principale e al 36% negli altri casi, evitando il taglio delle aliquote già programmato. Sul fronte delle risorse pubbliche aggiuntive, la flessibilità di bilancio richiesta dall’Italia per la sicurezza energetica, pari a 14,4 miliardi di euro tra il 2027 e il 2028, riguarda un insieme ampio di interventi e non soltanto la riqualificazione degli edifici. L’esperto, che ha esaminato il rapporto tra strumenti fiscali e redditività nel suo approfondimento sulle agevolazioni per gli investimenti immobiliari, invita a considerare gli incentivi come un fattore che migliora i conti di un’operazione già sostenibile, non come la ragione per avviarla.

Tre effetti sui portafogli

Nella lettura di Marcaccini lo scenario produce tre conseguenze concrete. La prima riguarda l’acquisizione: un immobile in classe bassa non è necessariamente un cattivo investimento, ma il suo prezzo deve incorporare il costo della riqualificazione e il rischio di doverla eseguire in condizioni di mercato meno favorevoli. Lo sconto di acquisto, in altre parole, deve essere coerente con il premio che il mercato riconoscerà dopo l’intervento nella specifica zona climatica.

La seconda riguarda gli asset non residenziali. Uffici, immobili commerciali e strutture ricettive sono quelli per cui la direttiva prevede soglie minime di prestazione e scadenze più ravvicinate, e sono anche quelli in cui il giudizio di investitori istituzionali, conduttori e finanziatori sulla qualità energetica pesa di più. Per questi immobili, osserva l’esperto, il rischio di obsolescenza è prima di tutto un rischio di liquidità: un edificio che non risponde ai criteri richiesti dal mercato trova meno acquirenti e meno conduttori, anche prima che la norma nazionale fissi le soglie.

La terza riguarda la due diligence. In assenza di regole nazionali definitive, la documentazione energetica diventa un elemento di valutazione autonomo: attestati aggiornati, stato degli impianti, qualità dell’involucro e fattibilità tecnica degli interventi devono entrare nell’analisi fin dalla fase di offerta. È lo stesso approccio che Marcaccini applica alla selezione delle aree e delle tipologie più promettenti, descritta nella sua analisi su dove investire nel mercato immobiliare nel 2026.

Cosa cambia nei conti

Il quadro, per Marcaccini, si riassume in un’asimmetria. Sul piano normativo l’Italia è in ritardo e i prossimi mesi saranno decisivi per evitare il deferimento alla Corte di giustizia; sul piano del mercato la transizione è già in corso, perché acquirenti e conduttori stanno già attribuendo un prezzo all’efficienza energetica. Chi aspetta il decreto per muoversi, conclude l’esperto, rischia di arrivare tardi due volte: quando il valore degli immobili efficienti sarà già incorporato nei prezzi e quando il costo per riqualificare sarà salito sotto la spinta di una domanda concentrata. Il recepimento della direttiva definirà le regole; il valore degli immobili, intanto, lo sta già definendo il mercato.