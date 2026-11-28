ROMA (ITALPRESS) – L’Algeria punta a rafforzare la cooperazione economica con il Niger attraverso grandi progetti infrastrutturali ed energetici, a partire dal gasdotto transahariano che collegherà i due Paesi alla Nigeria.

Il progetto del gasdotto transahariano attraverso Nigeria, Niger e Algeria è tra le principali iniziative di cooperazione economica al centro della partecipazione algerina al Forum internazionale degli investimenti in Niger (F2IN 2026), dove l’Algeria ha partecipato in qualità di ospite d’onore. Alla cerimonia hanno preso parte il primo ministro del Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, il ministro algerino del Commercio estero e della Promozione delle esportazioni, Kamel Rezig, il ministro dell’Industria, Farid Kourtel, e una delegazione del Consiglio per il rinnovamento economico algerino, guidata dal presidente Kamel Moula. Lo riferisce un comunicato ufficiale del ministero algerino del Commercio estero e della Promozione delle esportazioni.

Nel suo intervento, Rezig ha affermato che l’approccio algerino punta a tradurre gli accordi e gli impegni di cooperazione tra i due Paesi in progetti concreti e partnership produttive, capaci di generare benefici per entrambe le economie.

Tra le principali iniziative indicate dal ministro figurano il progetto della Transahariana, il gasdotto transahariano che attraverserà Nigeria, Niger e Algeria, il collegamento in fibra ottica e la zona franca commerciale nella provincia algerina di In Guezzam, al confine con il Niger, il cui decreto esecutivo è stato emanato nel novembre 2026.

Secondo Rezig, questi progetti mirano a trasformare le frontiere tra i due Paesi in spazi di integrazione economica e corridoi per il movimento di merci e investimenti, rafforzando i collegamenti tra le imprese algerine, il mercato nigerino e gli altri mercati africani.

Il ministro ha inoltre evidenziato le capacità delle imprese algerine nei settori agroalimentare e della trasformazione industriale, dei materiali da costruzione, della siderurgia, della ceramica e degli elettrodomestici, sottolineando le opportunità di collaborazione con gli operatori economici nigerini

La delegazione economica algerina comprende rappresentanti di 17 imprese e gruppi industriali, tra cui Sonatrach, Sonelgaz, Saidal, Cosider, Biopharm, Algérie Télécom, Mobilis, il gruppo La Belle e il gruppo GICA, attivo nell’industria del cemento, oltre ad aziende operanti nei settori delle energie rinnovabili, dell’agroalimentare e dei servizi petroliferi.

La partecipazione al forum punta a favorire i contatti diretti tra gli operatori economici dei due Paesi, presentare le capacità produttive algerine e individuare nuove opportunità di investimento e partnership. Rezig ha inoltre sottolineato la dimensione regionale della cooperazione, evidenziando il ruolo che Algeria e Niger possono svolgere nel rafforzamento dell’integrazione economica africana.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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