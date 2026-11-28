RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco, Pasquale Salzano, ha visitato oggi la Nave Comandante Borsini, in sosta nel porto di Casablanca, dove ha incontrato il Comandante Alessandro Minerva e l’equipaggio. Lo rende noto in un comunicato l’ambasciata d’Italia a Rabat. Si tratta della settima unità della Marina Militare italiana a fare scalo in Marocco dall’inizio dell’anno.

La sosta si inserisce nell’ambito del Piano di Cooperazione bilaterale per il 2026 e precede attività addestrative congiunte in mare con la Marina Reale marocchina. “La frequenza degli scali delle nostre unità navali nei porti marocchini e le attività addestrative congiunte testimoniano la continuità della cooperazione tra Italia e Marocco nel settore della difesa. Il lavoro delle nostre Marine contribuisce a consolidare la fiducia reciproca tra i due Paesi, anche in considerazione dei comuni interessi in materia di sicurezza marittima”, ha dichiarato l’Ambasciatore Salzano.

In occasione della sosta a Casablanca, l’equipaggio ha accolto a bordo anche un gruppo di ragazzi dell’AMSAT (Association Marocaine de Soutien et d’Aide aux Personnes Trisomiques), associazione riconosciuta di pubblica utilità, posta sotto la presidenza onoraria di Sua Altezza Reale il Principe Moulay Rachid e impegnata nell’accompagnamento e nell’inclusione sociale delle persone con sindrome di Down. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare la nave, conoscere da vicino la vita di bordo e trascorrere alcuni momenti insieme all’equipaggio e all’Ambasciatore.

“Ho particolarmente apprezzato la sensibilità con cui il Comandante e l’equipaggio hanno accolto i ragazzi dell’AMSAT. Anche attraverso iniziative come questa, le donne e gli uomini della nostra Marina Militare contribuiscono a rafforzare i legami di amicizia tra l’Italia e il Marocco”, ha aggiunto l’Ambasciatore.

Nel suo saluto all’equipaggio, l’Ambasciatore Salzano ha espresso la riconoscenza dell’Italia per il servizio svolto dalle donne e dagli uomini della Marina Militare, rivolgendo loro e alle rispettive famiglie i propri auguri in vista della festa di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, il prossimo 4 dicembre.

– Foto Ambasciata d’Italia in Marocco –

(ITALPRESS).