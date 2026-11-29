QUANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista con un’acconciatura floreale posa per una foto nel villaggio di Xunpu, a Quanzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 28 novembre 2026. Il villaggio di Xunpu, che un tempo era un piccolo villaggio di pescatori di Quanzhou, è famoso per le tradizionali acconciature floreali delle donne locali. Questa usanza secolare, inserita nel 2008 nella lista nazionale cinese del patrimonio culturale immateriale, è diventata una delle principali attrazioni del turismo culturale. Oggi, quasi 300 studi fotografici specializzati in fotografia turistica operano nel villaggio e nei suoi dintorni, che accolgono circa 20.000 visitatori al giorno. La rapida crescita delle attività commerciali legate alle usanze popolari ha dato nuova vita a questo antico villaggio di pescatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)