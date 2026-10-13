DONGNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna visita il Centro didattico e di divulgazione scientifica del Parco nazionale della tigre e del leopardo della Cina nord-orientale di Dongning, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 12 ottobre 2026. Nella città, il centro si concentra sull’esperienza sensoriale di queste due specie. Combinando diversi scenari di esperienza interattiva, consente ai visitatori di acquisire una conoscenza approfondita delle tigri siberiane e dei leopardi dell’Amur.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).