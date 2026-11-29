LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli ha vinto la penultima gara della stagione di Formula 1 e ottenuto così la sua decima vittoria stagionale. Il pilota Mercedes si è imposto con un ampio margine sul resto del gruppo a Lusail nel Gran Premio del Qatar. Il compagno di squadra George Russell ha chiuso al secondo posto, mentre Oscar Piastri è salito sul terzo gradino del podio, replicando il risultato ottenuto a Las Vegas. In gara, con un limite massimo di 27 giri per ciascun set di pneumatici, sono state utilizzate esclusivamente le mescole Medium e Hard. Tutti e tre i piloti sul podio hanno effettuato il pit stop all’undicesimo giro, approfittando del regime di Virtual Safety Car. Antonelli, Russell e Piastri sono così passati dalla Medium alla Hard beneficiando del minor tempo perso in corsia box. Antonelli e Russell hanno poi montato un secondo set di C1 durante la seconda sosta, mentre Piastri è passato alla C2 non disponendo più di treni di gomme Hard nuovi. Tutti i piloti che hanno completato la gara lo hanno fatto con una strategia a due soste. Diciotto sono partiti con la Medium, mentre Colapinto e Perez hanno optato per la Hard. Sei piloti hanno corso due dei tre stint sulla Medium, mentre i restanti hanno sfruttato i due set di Hard conservati dopo le sessioni del venerdì.

Nel corso del Gran Premio, la temperatura della pista è scesa da 28 °C a 25 °C. Dopo Qatar, Antonelli guida la classifica iridata con 427 punti. Max Verstappen diventa vicecampione con 316 punti, mentre Russell è terzo con 282. Domenica prossima, ad Abu Dhabi, andrà in scena l’ultimo appuntamento della stagione.

“La corsa si è sviluppata strategicamente come ci aspettavamo. La Soft non è stata utilizzata, come prevedibile su un tracciato dove Hard e Medium si erano dimostrate le opzioni più efficaci per completare la distanza di gara – è l’analisi di Dario Marrafuschi, direttore Motorsport di Pirelli -. La strategia più competitiva si è confermata quella basata su due set di Hard ma è stato altrettanto interessante vedere alcune vetture portare a termine la corsa con successo utilizzando due set di Medium. Dal punto di vista tecnico, abbiamo osservato un miglioramento rispetto a venerdì. Il graining è rimasto presente, in particolare sull’anteriore sinistra, contribuendo ad accelerare l’usura, ma con un impatto più contenuto rispetto alle prime giornate del fine settimana. L’evoluzione della pista, il lavoro sulle vetture e una gestione più accurata degli pneumatici da parte dei piloti hanno permesso di contenere il fenomeno e di mantenere il degrado entro livelli gestibili”.

“Anche le finestre di pit stop si sono collocate all’interno degli scenari previsti. Soltanto in sei casi sono stati estesi gli stint fino al limite massimo di 27 giri, esclusivamente con la Hard. E’ un’indicazione di come le squadre abbiano saputo adattare le proprie strategie alle condizioni reali della pista e al comportamento effettivo degli pneumatici – prosegue Dario Marrafuschi -. La Virtual Safety Car ha inoltre creato un’opportunità per alcune vetture, consentendo di anticipare la sosta e ottimizzare ulteriormente la gestione della gara. Nel complesso, è stata una corsa tecnicamente ben eseguita, nella quale le squadre hanno potuto contare sul costante supporto dei nostri ingegneri per massimizzare le prestazioni e la durata degli pneumatici”.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

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