TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu torna a chiedere la formazione di un governo di unità nazionale, avvertendo che Israele si trova a un “bivio storico”. L’appello arriva dopo che le elezioni di fine ottobre hanno privato il suo governo della maggioranza alla Knesset, il parlamento. Netanyahu ha riferito di aver avuto negli ultimi giorni colloqui informativi con esponenti dell’opposizione, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett e Avigdor Liberman, ai quali ha illustrato “la difficile situazione di sicurezza che stiamo affrontando”. “Ci troviamo a un bivio storico. Non c’è alcuna manipolazione né esagerazione. Sono state presentate loro tutte le informazioni pertinenti e ora serve responsabilità. Responsabilità significa unità”, ha dichiarato il premier in carica per gli affari correnti. Eisenkot ha ricevuto il mandato per tentare di formare una coalizione di governo e ha escluso la possibilità di entrare in un esecutivo guidato da Netanyahu.

Il premier uscente ha definito “sconcertante” l’ipotesi di un “governo ristretto che si basi sui voti di sostenitori del terrorismo che propugnano la distruzione dello Stato ebraico”, in riferimento ai deputati dei partiti arabi Lista comune e Ra’am. “È incomprensibile. Lo dico nel modo più chiaro possibile: tutto questo deve finire immediatamente”, ha affermato Netanyahu, che nel 2021 aveva condotto a sua volta trattative con Ra’am per tentare di formare un governo. “Responsabilità significa unità. È quello che bisogna fare adesso, e ogni ora che passa senza agire è un’ora sprecata”, ha aggiunto il premier ad interim. “Il destino di Israele è in gioco”, ha concluso.

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