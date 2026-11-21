MILANO (ITALPRESS) – Una misura precauzionale per affrontare le elevate sollecitazioni del circuito di Lusail. Pirelli ha stabilito, in accordo con FIA e Formula 1, un limite massimo di percorrenza per ciascun set di pneumatici – 27 – durante il weekend del Gran Premio del Qatar in programma il 27-29 novembre.

“Pirelli, attraverso il documento tecnico relativo al fine settimana di gara in Qatar, ha confermato una prescrizione analoga a quella stabilita lo scorso anno riguardo al numero massimo di giri che ciascun set di pneumatici potrà percorrere nel corso dell’intero evento sportivo. La decisione è stata presa di concerto con FIA e Formula 1 ed è stata preventivamente discussa con le scuderie” si legge in una nota.

“Ogni set di pneumatici consegnato ai team all’inizio della settimana di gara potrà percorrere al massimo 27 giri sul circuito di Lusail. La misura comporterà inevitabilmente almeno due pit stop per ciascun pilota durante la gara, considerando che il Gran Premio del Qatar si disputa sulla distanza di 57 giri. I giri verranno conteggiati in modo cumulativo tra tutte le sessioni in pista, comprese eventuali tornate effettuate in regime di neutralizzazione. Per quanto riguarda il Gran Premio, saranno inclusi nel conteggio tutti i giri percorsi dal segnale di partenza fino alla bandiera a scacchi. Non saranno invece considerati i giri di ricognizione, quelli di formazione e quelli completati dopo il termine della gara” si legge ancora.

“Nelle altre sessioni in pista, tutti i giri iniziati ma non completati saranno comunque conteggiati come giri interi. Qualora un set di pneumatici sia composto dalla scuderia utilizzando gomme con percorrenze differenti, farà fede il pneumatico con il numero di giri più elevato ai fini della determinazione della percorrenza attribuita al set. Il numero massimo di giri consentito per ciascun set è leggermente superiore rispetto allo scorso anno, quando il limite era fissato a 25 tornate. L’aumento è stato reso possibile dal ridotto livello di carico registrato finora sulle monoposto di nuova generazione e da una struttura degli pneumatici ulteriormente rinforzata”

. “Questa misura precauzionale è legata alle caratteristiche peculiari del circuito di Lusail, particolarmente severo in termini di energie in gioco, sollecitazioni termiche e usura del battistrada. Come già comunicato, nel fine settimana del Qatar saranno utilizzate le tre mescole più dure della gamma: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft”.

– Foto uffici ostampa Pirelli –

(ITALPRESS).