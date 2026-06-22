Cina: vacanze per il Dragon Boat Festival tra natura e tradizioni (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti cavalcano i cammelli nell’area panoramica del monte Mingsha e della Sorgente della Mezzaluna a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 19 giugno 2026. La gente ha trascorso i tre giorni di vacanza per il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, caduto quest’anno il 19 giugno, partecipando a varie attività in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]