Al-Sisi celebra la prima storica vittoria dell’Egitto ai Mondiali

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi si è congratulato con la nazionale egiziana per la prima vittoria nella storia delle partecipazioni dell’Egitto ai Mondiali, sottolineando che “la prestazione della squadra ha incarnato lo spirito di determinazione, volontà e perseveranza che contraddistingue gli egiziani”. In un messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook, il capo dello Stato ha affermato che il successo rappresenta “un inizio promettente per proseguire il cammino con fiducia e ambizione, contribuendo a tenere alto il nome dell’Egitto nelle competizioni internazionali”.

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