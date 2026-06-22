Colombia, Abelardo de la Espriella vince le elezioni con il 49,67% dei voti. La sinistra chiede il riconteggio e denuncia brogli

BOGOTÀ (ITALPRESS) – Il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella, sostenuto da Donald Trump, ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia con il 49,67% dei voti. Una vittoria di misura nei confronti del candidato di sinistra Iván Cepeda, fermatosi al 48,69%. De la Espriella ha già celebrato la vittoria sui social, definendosi ufficialmente presidente, mentre l’opposizione chiede il riconteggio dei voti, denunciando brogli.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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