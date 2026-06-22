Malta conclude un nuovo accordo con Bp per la fornitura di Gnl sino a maggio 2027

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha concluso un nuovo accordo con BP per la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL), garantendo l’approvvigionamento della centrale elettrica di Delimara fino alla fine di maggio 2027. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Robert Abela.

Abela ha definito l’intesa “competitiva e affidabile”, sottolineando che assicurerà la continuità delle forniture energetiche dopo la scadenza, il prossimo agosto, dell’attuale contratto per il GNL. Il premier non ha reso noto il prezzo concordato.

L’accordo è stato firmato da Enemalta al termine di una procedura competitiva che ha coinvolto sette operatori internazionali ed è stato selezionato sulla base del miglior rapporto tra valore economico e sicurezza degli approvvigionamenti.

Il primo ministro ha aggiunto che proseguiranno parallelamente i negoziati per garantire una soluzione di lungo periodo e ha ringraziato la ministra dell’Energia Miriam Dalli per il lavoro svolto.

L’attuale contratto decennale con SOCAR Trading scadrà il 13 agosto ed era diventato oggetto di dibattito politico nelle ultime settimane, tra timori di possibili incertezze sulle future forniture di gas.

Secondo Enemalta, il nuovo accordo prevede prezzi indicizzati al Title Transfer Facility (TTF), il principale benchmark europeo del gas naturale, e consentirà a Malta di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni del mercato energetico europeo.

-Foto Enemalta-

(ITALPRESS).