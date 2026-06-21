Trump “L’Italia e Meloni non ci difendono contro l’Iran, non va bene”

IPA85329581 - U.S. President Donald Trump calls on a reporter for a question after making an announcement on “Beautiful, Clean Coal” in the Oval Office at the White House on June 4, 2026 in Washington, D.C. Trump is announcing a plan to invest $700 million for coal plants and energy infrastructure using the Defense Production Act. (Photo by Samuel Corum/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l’Italia e il suo Primo Ministro sembra non prendano nemmeno in considerazione l’idea di prender parte all’azione contro la Repubblica Islamica dell’Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni ma, al momento della prova, non sono presenti per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!”. Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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