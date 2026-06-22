PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), ha esortato i membri del Partito nella nuova era a portare avanti le tradizioni rivoluzionarie e a impegnarsi per nuovi risultati in questo nuovo percorso.

Xi, che è anche presidente della Cina e presidente della Commissione militare centrale, ha formulato queste osservazioni in una lettera di risposta indirizzata a Zhang Liansheng, un 102enne membro del Partito dell’agenzia di stampa Xinhua, in vista del 105esimo anniversario della fondazione del PCC, che cade il primo luglio.

Xi ha rivolto i suoi più sinceri saluti a Zhang e ai membri veterani del Partito e compagni in tutto il Paese.

Xi ha osservato che Zhang, in qualità di operatore radio della “Quarta Brigata” di una forza armata centrale durante la Guerra di Liberazione, seguì il Comitato centrale del Partito attraverso le fiamme della guerra nello Shaanxi settentrionale della Cina nord-occidentale circa otto decenni fa, dedicando tutta la sua vita al lavoro nel campo della tecnologia delle comunicazioni con grande impegno e continuando ad avere a cuore la causa del Partito e del Paese.

“Vorrei esprimerle il mio rispetto”, ha scritto Xi, elogiando il sincero e profondo amore e la fede di Zhang nei confronti del Partito.

Xi ha chiesto a tutti i membri del Partito di non dimenticare mai la loro aspirazione originaria e la missione fondante, sottolineando l’importanza di adempiere fedelmente ai propri doveri, lavorare con diligenza e assumersi le proprie responsabilità.

La “Quarta Brigata” era una squadra operativa di Xinhua che seguì il Comitato centrale del Partito e Mao Zedong nello Shaanxi settentrionale durante la guerra, occupandosi dell’attività giornalistica e di attività di collegamento.

(ITALPRESS).