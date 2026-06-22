ROMA (ITALPRESS) – Non soltanto un evento sportivo tra i più importanti in ambito internazionale, ma anche una festa dedicata ai giovani, all’inclusione e alla cultura urbana. E’ la Coppa del Mondo di skateboarding 2026, andata in scena a Roma nelle ultime due settimane e che ha consacrato la Città Eterna come punto di riferimento della disciplina più social tra tutte quelle del programma olimpico.

La World Cup 2026 ha aperto ufficialmente, per gli sport individuali, la road to LA28 come prima tappa a livello mondiale di quest’anno per le qualificazioni ai prossimi Giochi olimpici e quello romano è stato un evento con numeri record. Prima settimana di gare con la specialità del park al The Spot del Lido di Ostia e poi, dal 15 al 21 giugno, lo street di scena nell’impianto di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, col Giappone che trionfa al maschile piazzando tre atleti sul podio: oro a Sora Shirai con il punteggio di 177.92, argento per Kairi Netsuke, bronzo a Toa Sasaki. Tra le donne è stata invece l’australiana Chloe Covell a regalare spettacolo e a centrare la vittoria con 177.01, davanti alla nipponica Yumeka Oda e alla cinese Cui Chenx. I migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel park, alla sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello street, dove si è spinta fino ai quarti di finale. Sono stati in tutto più di 440 gli atleti coinvolti nelle due categorie, maschile e femminile, provenienti da 5 continenti. Oltre 50 i Paesi partecipanti, con un numero di persone presenti, tra team e dirigenti, che supera i 630. Un’edizione 2026 già da record anche sui social, con oltre 40 milioni di views e 4,5 milioni di account raggiunti. Spettacolo ribadito anche dagli altri due eventi internazionali andati in scena sempre ad Ostia, con la World Cup di scootering (monopattino) e con quella di roller freestyle.

Alla sesta presenza di fila a Roma dal 2021, lo skateboarding olimpico ha portato con sè migliaia di appassionati, atleti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo, trasformando la città in un punto di incontro per sport, arte e aggregazione. Dallo Skate Village allestito nel Parco di Caracalla fino alle attività organizzate al The Spot di Ostia, passando per Colle Oppio, il programma ha visto protagonisti giovani, famiglie e curiosi con iniziative dedicate allo skateboarding, all’inclusione e alla valorizzazione degli spazi urbani. Mostre, street art, musica, momenti di incontro, attività sportive e culturali hanno accompagnato le gare, contribuendo a creare un’atmosfera unica. I due skatepark della Capitale hanno segnato la rinascita di nuovi spazi, restituiti alle comunità locali. Un processo di rigenerazione, oltre il significato architettonico, che pone le due strutture come centri vitali e di aggregazione, dimostrando come lo sport può trasformare positivamente la vita di giovani e di famiglie, in aree precedentemente trascurate. Il testimone passa ora a Taranto, dove ad agosto lo skateboarding sarà nuovamente protagonista ai prossimi Giochi del Mediterraneo con gli sport a rotelle in evidenza anche con la maratona su pattini in linea. A ottobre, infine, l’evento principale dell’anno, i World Skate Games 2026 in Paraguay.

– foto ufficio stampa Skate Italia –

(ITALPRESS).

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