Emporio Armani sceglie il Marocco per la campagna della collezione Primavera-Estate 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Marocco continua ad affermarsi come fonte d’ispirazione per le grandi maison internazionali della moda. Emporio Armani ha infatti scelto il Regno come location per la campagna della sua collezione Primavera-Estate 2026, valorizzando i paesaggi e il patrimonio architettonico del Sud marocchino.

Attraverso immagini e video diffusi sui propri canali ufficiali, la casa di moda italiana presenta una collezione immersa nelle atmosfere del deserto marocchino, tra dune dorate, palmeti e kasbah tradizionali, elementi che contribuiscono a creare un universo visivo caratterizzato da luce intensa, tonalità naturali e richiami architettonici autentici. La campagna, realizzata dal fotografo britannico Alasdair McLellan, mette in risalto silhouette fluide e leggere, esaltate dai colori del deserto e da un equilibrio raffinato tra morbidezza e struttura. Secondo Emporio Armani, la collezione si sviluppa in scenari luminosi dove forme rilassate e contrasti netti evocano una sensazione di movimento, libertà ed eleganza contemporanea. La scelta del Marocco conferma il crescente interesse delle grandi firme del lusso internazionale per il patrimonio paesaggistico e culturale del Regno.

– foto Instagram Emporio Armani –

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