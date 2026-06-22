Malta, il Governo intensifica le misure contro l’immigrazione irregolare

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha intensificato le misure contro l’immigrazione irregolare, con 213 persone fermate dall’inizio dell’anno in una serie di operazioni di controllo.

I controlli, effettuati dalla polizia con il supporto dell’Agenzia maltese per i servizi di detenzione su autobus e in spazi pubblici, hanno riguardato cittadini provenienti da Nigeria, India, Ghana, Gambia, Senegal e Costa d’Avorio.

Le autorità hanno riferito che le persone fermate saranno trattenute in un centro di detenzione in attesa del rimpatrio. La polizia ha inoltre confermato la recente espulsione di due uomini provenienti da un Paese non specificato dell’Africa orientale, per soggiorno irregolare.

Entrambi sono stati destinatari di ordini di allontanamento e rimpatrio, trattenuti prima del rientro nel Paese d’origine e interdetti dal rientro nell’area Schengen.

Le operazioni rappresentano l’ultimo capitolo di una serie di misure di controllo avviate dopo la rielezione del governo laburista il 30 maggio e la nomina di Glenn Bedingfield a ministro degli Affari Interni.

-Foto Polizia di Malta-

(ITALPRESS).