CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Servizio Energia ed Economia Verde dell’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna ed ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), organizzano mercoledì 24 giugno 2026 a Cagliari un evento informativo rivolto alle piccole e medie imprese sul tema dell’efficientamento energetico.

L’appuntamento del capoluogo è la quinta tappa nell’ambito del Piano nazionale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI nel processo di transizione energetica realizzato da ENEA di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e rappresenta un importante momento di confronto tra ENEA, imprese, associazioni di categoria, professionisti e pubbliche amministrazioni del territorio. L’evento si terrà nella Sala Seminari del Centro Servizi CACIP, a Macchiareddu, con inizio alle ore 9. Saranno presenti per i saluti istituzionali l’assessore dell’Industria Emanuele Cani e il consigliere di amministrazione di ENEA Michele Ennas. Nel corso della mattinata saranno illustrati gli strumenti sviluppati da ENEA e dal Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Sardegna per sostenere le PMI nel processo di efficientamento energetico. Seguirà una tavola rotonda con imprese, associazioni e professionisti.

“L’iniziativa acquisisce particolare rilievo nel contesto delle strategie d’intervento dell’Assessorato dell’Industria perché ci consente di ribadire l’impegno nel promuovere l’efficienza energetica secondo un approccio sistemico che sviluppi un mix di soluzioni energetiche, con riferimento alla domanda e all’offerta di energia, ottimizzando la competitività anche in termini economici e di neutralità climatica”, sottolinea l’assessore Cani. L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e dall’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, con il riconoscimento di 2 crediti formativi.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).