Usa-Iran, conclusa la prima tornata di colloqui in Svizzera: concordato un meccanismo per porre fine ai combattimenti in Libano

ROMA (ITALPRESS) – I mediatori hanno annunciato la conclusione della prima tornata di colloqui ad alto livello tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. I negoziati tecnici proseguiranno per tutta la settimana nel resort di Burgenstock. Lo riporta la Tv al Arabiya. Dopo un avvio teso, segnato dalla minaccia di Teheran di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz e dalle reiterate minacce del presidente americano Donald Trump di riprendere gli attacchi contro l’Iran, un comunicato congiunto dei due Paesi mediatori, Qatar e Pakistan, ha reso noto che Washington e Teheran hanno concordato una road map per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del Qatar, precisando che i colloqui tecnici proseguiranno per il resto della settimana nel resort montano svizzero. Le parti hanno inoltre concordato un meccanismo per porre fine ai combattimenti in Libano e aperto un canale di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali nello stretto conteso.

I colloqui erano iniziati domenica con il vicepresidente americano J.D. Vance, sulla base di un memorandum d’intesa raggiunto la settimana scorsa per prorogare di almeno altri 60 giorni la fragile tregua entrata in vigore ad aprile. In un post sui social, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha affermato che Teheran ha ottenuto esenzioni per le esportazioni di petrolio e petrolchimici, il descongelamento di alcuni asset e l’avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo del Paese.

La Casa Bianca non ha finora commentato la conclusione della prima fase dei colloqui. Prima dell’inizio formale dell’incontro, Fox News aveva riferito che Trump aveva avvertito gli iraniani che “non avranno più un Paese” se avessero tentato di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz, minacciando anche il controllo americano del passaggio marittimo con possibili pedaggi.

Fonti americane e iraniane hanno fornito resoconti diversi sullo svolgimento dei colloqui. L’agenzia semi-ufficiale iraniana Tasnim ha riferito che, dopo la pubblicazione delle minacce di Trump, la delegazione di Teheran aveva inizialmente rifiutato di rientrare nella sala negoziale, pur continuando gli scambi tramite i mediatori qatarini e pakistani. Secondo la stessa fonte, gli iraniani hanno posto come condizione per discutere le questioni nucleari l’attuazione di altre parti del memorandum, tra cui lo scongelamento degli asset e le esenzioni sulle esportazioni petrolifere.

Un diplomatico americano ha invece smentito qualsiasi abbandono della delegazione iraniana: “Non se ne sono mai andati, sono rimasti qui a negoziare fino a tarda notte. Abbiamo discusso dello Stretto, del Libano, della questione nucleare, dei dettagli di attuazione del memorandum e di altri temi”.

L’accordo prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, vitale per le rotte energetiche mondiali, e la fine di tutte le azioni belliche, inclusi i combattimenti in Libano, dove Israele continua a condurre raid mentre Hezbollah lancia attacchi contro obiettivi israeliani. Le discussioni tecniche proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di tradurre in atti concreti gli impegni presi.

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