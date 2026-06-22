Usa, Tajani “L’Italia è un’alleata leale, ma non siamo sudditi di nessuno”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna abbassare i toni e lavorare: la politica estera non si fa con le offese e gli ultimi attacchi immotivati, a cui è stato sacrosanto rispondere. Essere alleati leali degli USA, come siamo, non significa rinunciare alla nostra sovranità: non siamo sudditi di nessuno”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera. “Adesso occorre evitare che tutto questo si traduca in un danno politico economico e diplomatico. L’Italia e l’Europa hanno bisogno di un rapporto solido con gli USA allo stesso modo gli USA hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia”, spiega. “La premier Meloni ha difeso l’Italia e ha fatto bene. Io, da ministro degli Esteri, farò capire agli americani che l’Italia va rispettata e ogni equivoco superato“, conclude Tajani.

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