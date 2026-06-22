Cina: vacanze per il Dragon Boat Festival tra natura e tradizioni (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone partecipano a un evento di spruzzi d’acqua per celebrare il Dragon Boat Festival nella contea di Shibing, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 20 giugno 2026.
La gente ha trascorso i tre giorni di vacanza per il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, caduto quest’anno il 19 giugno, partecipando a varie attività in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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