Cina: vacanze per il Dragon Boat Festival tra natura e tradizioni (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone fotografano l’alba al porto di Tanmen a Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 21 giugno 2026. La gente ha trascorso i tre giorni di vacanza per il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, caduto quest’anno il 19 giugno, partecipando a varie attività in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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