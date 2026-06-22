Libia-Ue, a Tripoli un incontro sul rafforzamento della cooperazione in diversi settori

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Ministero degli Esteri libico ha ospitato un incontro a Tripoli tra il direttore della cooperazione internazionale, Ashraf Al-Tayeb, il direttore delle organizzazioni della società civile, Osama Khazam, e l’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, per discutere il rafforzamento della cooperazione in settori di interesse comune.

E secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri libico su Facebook, i colloqui si sono concentrati sul sostegno ai programmi per le organizzazioni della società civile, la revisione dei progetti in corso e lo sviluppo del partenariato con l’UE per il capacity building istituzionale e lo sviluppo. È stato inoltre affrontato il progetto AMAL finanziato dall’UE, esaminando i meccanismi di attuazione e il coordinamento con le autorità nazionali per garantirne l’efficacia.

– foto IPA Agency –

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