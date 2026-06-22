Anas, riaperto al traffico il versante italiano del Colle del Gran San Bernardo

AOSTA (ITALPRESS) – Anas ha riaperto al traffico il versante italiano del Colle del Gran San Bernardo, a circa 2.400 metri sul livello del mare. La riapertura riguarda la strada statale 27 “del Gran San Bernardo” che da oggi torna nuovamente percorribile senza limitazioni a partire da località Cerisey, a monte del comune di Saint Rhemy. Il versante svizzero è aperto al traffico da fine maggio. Con l’apertura della statale 27 è ripristinato fino al prossimo autunno il collegamento internazionale. Consueta la stretta di mano al confine di Stato tra dirigenti, funzionari e operatori dei rispettivi gestori impegnati da aprile nelle attività di sgombero neve lungo le tratte di competenza, alla presenza delle Autorità e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine provenienti da Italia e Svizzera.

Anas ha avviato le attività di sgombero neve ad aprile. Le operazioni sono state condotte dal personale specializzato tramite turbine fresaneve e lame con dispositivo spargisale. Durante l’inverno si sono verificate valanghe che hanno divelto alcuni tratti di barriere di protezione lungo il tracciato stradale. Nel corso delle scorse settimane i tecnici e il personale Anas hanno provveduto alla sostituzione dei presidi in vista della riapertura al traffico della statale.

– foto Anas –

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