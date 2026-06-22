Cina: MOC, nel complesso più afflussi di investimenti esteri che deflussi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti esteri in Cina hanno registrato negli ultimi anni sia afflussi sia deflussi, ma nel complesso gli afflussi hanno superato i deflussi, ha dichiarato oggi un funzionario del commercio.

Ling Ji, vice ministro del Commercio e vice rappresentante cinese per il commercio internazionale, ha affermato durante una conferenza stampa che la Cina resta la principale destinazione degli investimenti esteri tra i Paesi in via di sviluppo ed è sempre stata una delle principali destinazioni al mondo per gli investimenti transfrontalieri.

Gli investimenti esteri in uso effettivo da parte della Cina sono rimasti generalmente al di sopra dei 100 miliardi di dollari negli ultimi anni, pur con alcune oscillazioni, ha osservato Ling.

Nei primi cinque mesi del 2026, tali investimenti in Cina sono diminuiti dell’8,6% su base annua, ma il calo si è ridotto di 4,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre la struttura degli investimenti esteri ha continuato a migliorare, ha dichiarato il vice ministro.

La stabilità complessiva dei nuovi investimenti esteri dimostra pienamente la forte resilienza dell’attrattiva cinese per gli investitori stranieri, ha affermato il funzionario, aggiungendo che lo stock di investimenti esteri nel Paese è aumentato costantemente.

Nel complesso, gli investimenti esteri in Cina sono rimasti stabili in termini di entità, attività, contributi e aspettative, ha affermato Ling.

(ITALPRESS).