ROMA (ITALPRESS) – Francesca Albanese ha appena lasciato l’aeroporto di Juan Santamarià, in Costa Rica, in direzione Città del Messico. Lo rende noto la Farnesina. L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico ha informato tempestivamente le autorità messicane al fine di facilitare ogni operazione d’ingresso della connazionale nel paese.
Grazie all’interessamento dell’Ambasciata d’Italia in Costa Rica e al pronunciamento favorevole della Corte Suprema costaricense, Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU sui diritti umani nei Territori Palestinesi, aveva potuto lasciare l’aeroporto Juan Santamarìa per recarsi in albergo, prima di volare per il Messico.
Lo rende noto la Farnesina, spiegando che “l’Ambasciata d’Italia ha assicurato ogni necessaria assistenza per tutto il periodo di permanenza presso l’area internazionale dello scalo, inviando due funzionari consolari in loco e mettendo a disposizione generi di conforto”.
L’Ambasciata d’Italia in Messico ha anche allertato le autorità messicane in merito all’arrivo della connazionale, assicurandosi che non vi sono motivi ostativi al suo ingresso nel Paese.
ALBANESE “TORNERÒ QUANDO SARA’ UN PAESE LIBERO”
“Grazie, popolo della Costa Rica. Arrivederci, per ora. Tornerò, lo prometto, quando la Costa Rica sarà di nuovo libera”. Lo ha scritto su X Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, mostrando in una foto il suo passaporto italiano.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).