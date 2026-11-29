LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un allevatore conduce il cavallo “Gangri Lungshul” fuori dal camion a Damxung, Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 9 agosto 2026. “Gangri Lungshul” e “Xizang Qongdru”, due cavalli allevati nelle praterie dello Xizang settentrionale, sono rinomati per la loro resistenza e capacità di percorrere lunghe distanze, sviluppate nelle condizioni di basse temperature e scarsità di ossigeno dell’altopiano. Lo Xizang vanta una radicata tradizione di corse di cavalli. Ogni anno, quando l’acqua e l’erba sono abbondanti, i pastori organizzano spontaneamente corse di cavalli per esprimere le loro aspirazioni a una vita prospera. I due cavalli, originari della contea di Damxung, a Lhasa, partecipano frequentemente a competizioni ippiche in tutto lo Xizang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)