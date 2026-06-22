Cina: settore postale in crescita stabile nei primi cinque mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore postale cinese ha registrato una crescita stabile del volume delle consegne nei primi cinque mesi del 2026, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio postale statale.

Da gennaio a maggio, il settore ha gestito 89,89 miliardi di pacchi, in aumento del 4,3% su base annua. Di questi, le consegne espresse hanno rappresentato 82,87 miliardi di pacchi, con una crescita del 5,2%.

Per segmento, le consegne espresse intraurbane hanno totalizzato 5,88 miliardi di pacchi, in calo dell’8,5% su base annua, mentre quelle interurbane hanno raggiunto 75,22 miliardi di pacchi, in aumento del 6,4%.

I dati di oggi hanno inoltre mostrato che le consegne espresse internazionali, così come i pacchi destinati alle regioni cinesi di Hong Kong, Macao e Taiwan, hanno raggiunto 1,78 miliardi, in aumento del 7,4% su base annua.

Con oltre 16 miliardi di pacchi gestiti ogni mese e più di 6.200 pacchi elaborati al secondo, il mercato cinese delle consegne espresse, in rapida crescita, è considerato un indicatore della vitalità economica del Paese e del suo potenziale di consumo. Da oltre un decennio, il mercato cinese delle consegne espresse è il più grande al mondo, sostenuto in parte dalla solidità dei consumi online.

(ITALPRESS).