Trump “Gli Usa vanno alla grande, stiamo vincendo su tutti i fronti”

ROMA (ITALPRESS) – “Buona festa del papà. Il nostro Paese sta andando alla grande. Numeri record di occupazione e mercato azionario, la migliore economia di sempre. Il miglior esercito del mondo, di gran lunga. Stiamo vincendo su tutti i fronti, vincendo come mai prima d’ora. Dio vi benedica tutti”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
– foto IPA Agency –
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