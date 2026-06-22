PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina spera che l’Iran e gli Stati Uniti mantengano lo slancio dei negoziati e continuino a compiere sforzi concertati per ottenere progressi positivi nei colloqui, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.

La Cina sostiene gli sforzi di mediazione compiuti dal Pakistan, dal Qatar e da altre parti, ha affermato Guo durante un regolare briefing con la stampa, quando gli è stato chiesto di commentare i colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera.

(ITALPRESS).