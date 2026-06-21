ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa ad Antony 2026. Con il punteggio di 45-22, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi hanno superato in finale la Francia padrona di casa. Una medaglia d’oro, la quarta della spedizione azzurra in questa kermesse continentale, che vale anche il trionfo dell’Italia nel medagliere per nazioni. Una finale interpretata magnificamente dai ragazzi del ct Simone Vanni, capaci di dominare gli avversari e di confermare il titolo europeo conquistato lo scorso anno a Genova. Per il fioretto maschile a squadre si tratta del 17° titolo continentale della storia, raggiunte così le ragazze del Dream Team che avevano trionfato ieri.

Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi (al posto dell’infortunato Tommaso Martini, al fianco dei compagni sugli spalti) erano stati ammessi ai quarti di finale per diritto di ranking, e all’esordio hanno dominato la Gran Bretagna per 45-18. In semifinale i ragazzi del ct Vanni, affiancato dal maestro Marco Ramacci, hanno vinto uno splendido match contro la squadra russa, in pedana con la sigla AIN: un assalto vibrante, combattutissimo, con continui capovolgimenti nel punteggio, deciso sul 45-43, tra l’esultanza italiana per l’ultima stoccata piazzata da Bianchi. Il capolavoro è stato completato nella finale per l’oro contro la Francia, incitata dal pubblico di casa: match in equilibrio fino al 20-19 per i transalpini, poi l’allungo azzurro e l’apoteosi, fino alle note dell’Inno di Mameli. “Siamo una squadra compatta, fatta di amici prima che compagni di squadra. Volevamo questo successo, abbiamo dato tutto per ottenerlo e siamo certi d’essercelo meritati”, le parole dei fiorettisti azzurri. Una sola stoccata, nella finale per il bronzo persa contro l’Ucraina, ha invece diviso l’Italia delle spadiste da una medaglia: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Caforio hanno chiuso al 4° posto. La squadra guidata dal ct Dario Chiadò, affiancato dal maestro Daniele Pantoni, ha debuttato negli ottavi superando la Gran Bretagna con un netto 43-14. Senza storia anche il quarto di finale contro la Germania, in cui le azzurre hanno dominato chiudendo con il punteggio di 36-14. In semifinale l’Italia ha provato a rimontare l’Ungheria, che ha condotto quasi tutto il match in vantaggio, arrivando fino a -1, ma nel momento decisivo sono state le magiare ad allungare e a imporsi 38-30. Tanti rimpianti per il bronzo sfumato contro l’Ucraina, in un match per il terzo posto deciso al minuto supplementare, che ha visto le azzurre perdere 29-28 all’ultima stoccata e costrette così ai piedi del podio. Si sono chiusi così, con 7 medaglie azzurre, gli Europei francesi: 4 ori, 1 argenti e 2 bronzi il bilancio finale per la spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini, che vale il trionfo dell’Italia nel medagliere per nazioni. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli (spada maschile individuale), la squadra di spada maschile (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli), la squadra di fioretto femminile (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto) e oggi la squadra di fioretto maschile (Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi); argento per Arianna Errigo (fioretto femminile individuale); i due bronzi portano le firme di Tommaso Martini (fioretto maschile individuale) e della squadra di sciabola femminile (Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale). “Un oro in più rispetto a un anno fa a Genova e medagliere per Nazioni che torna in Italia dopo che lo scorso anno lo vinse la Francia. Sono orgoglioso di questi atleti e dell’intera delegazione per questo Europeo che ha rappresentato una vera prova di forza. E ora testa al Mondiale di Hong Kong”, le parole di Mazzone.

(ITALPRESS).

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