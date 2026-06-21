Cala Finanza, Todde “Non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente della Regione Alessandra Todde e il vicepresidente Giuseppe Meloni hanno partecipato, nella Sala delle Farfalle di Mare di Porto San Paolo, al Consiglio comunale aperto convocato questo pomeriggio dall’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, guidata dal sindaco Francesco Lai, per contestare il via libera dato attraverso la procedura semplificata ZES a un intervento nell’area di Cala Finanza, uno dei luoghi di maggiore pregio ambientale e paesaggistico della Gallura. L’iniziativa ha visto una forte partecipazione di cittadini e amministratori impegnati a contrastare il progetto riconducibile a investitori brasiliani, che prevede la trasformazione di una villa esistente e la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di lusso nell’area di Cala Finanza.

“Oggi siamo qui per dire con chiarezza che la Sardegna non accetta scorciatoie. La Regione si è espressa in Conferenza dei servizi in maniera negativa, ha trasmesso una nota alla Presidenza del Consiglio e ha manifestato tutta la propria contrarietà. Non è tollerabile che leggi dello Stato ignorino o provino ad aggirare leggi regionali vigenti”, ha dichiarato la Presidente Todde.

La Presidente ha ribadito il valore politico e istituzionale della tutela del paesaggio sardo “Proteggere Cala Finanza non è soltanto un atto dovuto. È la dimostrazione che il paesaggio è la nostra identità. Quando la Sardegna modificherà le proprie regole di gestione del paesaggio, lo farà secondo le sue sensibilità e le sue necessità. Non saranno scorciatoie nazionali a dirci come dobbiamo tutelare il nostro territorio”, ha aggiunto.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).