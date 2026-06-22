PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio, insieme ad altri dipartimenti governativi, ha pubblicato oggi un piano d’azione volto a stabilizzare e ottimizzare l’utilizzo degli investimenti esteri.

Il piano d’azione illustra nel dettaglio 15 misure da adottare in cinque ambiti, che includono l’ampliamento dell’accesso al mercato, la semplificazione delle procedure di investimento, il rafforzamento della promozione degli investimenti, il potenziamento dei servizi e delle garanzie a favore degli investimenti esteri e il miglioramento della gestione dei capitali esteri.

Il piano dà priorità all’ampliamento dell’accesso al mercato nei settori dei servizi, della finanza e dei prodotti farmaceutici, tra gli altri, semplificando al contempo le procedure relative a fusioni e acquisizioni transfrontaliere, flussi di dati e reinvestimenti sul territorio nazionale da parte delle imprese estere.

Il piano delinea inoltre misure concrete volte a promuovere l’iniziativa “Invest China” e a garantire pienamente un trattamento nazionale alle imprese a capitale estero.

(ITALPRESS).