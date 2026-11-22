GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda grande nave da crociera costruita in Cina, Adora Flora City, è partita oggi per il suo viaggio inaugurale, segnando un nuovo passo negli sforzi del Paese per espandere il turismo crocieristico e stimolare i consumi.

Con oltre 3.800 passeggeri a bordo, la nave è salpata da Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, per un viaggio di sei giorni e cinque notti verso Hong Kong e Hue, in Vietnam.

Lunga 341 metri e con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, l’imbarcazione dispone di 2.130 cabine e può ospitare fino a 5.232 passeggeri.

La costruzione di Adora Flora City è iniziata nell’agosto 2022. Gestita da Adora Cruises, parte di China Tourism Group, la nave è stata consegnata a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 novembre e ha intrapreso il suo primo viaggio di prova il 9 novembre.

Shi Dai, presidente di China Tourism Group, ha dichiarato che la società sta utilizzando le operazioni crocieristiche per promuovere lo sviluppo di prodotti turistico-culturali integrati e di esperienze di viaggio, con l’obiettivo di stabilire un nuovo punto di riferimento per le vacanze in mare.

Adora Flora City è più grande e presenta un design più aerodinamico rispetto alla sua nave gemella, Adora Magic City, la prima grande nave da crociera costruita in Cina. Adora Magic City ha avviato le operazioni commerciali nel gennaio 2024 e da allora ha completato circa 250 viaggi.

Hu Zhenyu, vicedirettore della filiale di Qianhai del China Development Institute, ha affermato che l’entrata in servizio di due grandi navi da crociera costruite in Cina segna una nuova fase per l’industria crocieristica del Paese.

Secondo Hu, questo sviluppo non solo amplierà la gamma di prodotti di turismo marittimo di alta qualità, ma creerà anche nuovi motori di consumo nelle aree costiere.

Nel 2027, Adora Flora City dovrebbe effettuare oltre 50 viaggi internazionali dal suo porto di base a Guangzhou, offrendo sia brevi soggiorni sia itinerari più lunghi verso destinazioni tra cui Vietnam, Malaysia e Brunei.

La nave offrirà anche viaggi senza scali programmati nei porti, consentendo ai passeggeri di godersi la nave da crociera come una destinazione a sé stante.

L’imbarcazione è partita dal porto crocieristico internazionale di Guangzhou Nansha, uno dei più grandi complessi portuali integrati per crociere della Cina. Inoltre, oggi è stato aperto un negozio duty-free presso il terminal, offrendo una nuova opzione per gli acquisti ai passeggeri delle crociere.

Wu Qingsong, vicedirettore dell’ufficio per la cultura, la radio, la televisione e il turismo di Guangzhou, ha dichiarato che il viaggio inaugurale rappresenta un’opportunità per la città di integrare meglio il proprio porto crocieristico, l’industria della navigazione e le risorse turistiche.

Guo Jia, vicepresidente aggiunto per i prodotti e l’esperienza degli ospiti di Adora Cruises, ha affermato che la società prevede di espandere le operazioni durante tutto l’anno in diversi porti di base nella Cina orientale e settentrionale e nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, offrendo ai passeggeri un maggior numero di esperienze crocieristiche di alta qualità.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)