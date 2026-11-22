BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Un’esplosione si è verificata all’alba di oggi in un deposito di munizioni all’interno della base navale di Bengasi, nella Libia orientale. Lo riferisce il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, citando un comunicato della Protezione civile ripreso da media vicini al comando militare di Khalifa Haftar. Filmati circolati sui social mostrano colonne di fumo levarsi dall’interno della struttura. La Protezione civile ha reso noto che le proprie squadre sono intervenute sul posto e ha rassicurato la popolazione, invitando i cittadini a non radunarsi nei pressi dell’area. Le cause dell’esplosione restano da accertare, in attesa della relazione degli esperti.

Secondo Al-Araby Al-Jadeed, l’ufficio stampa del ministero dell’Interno del governo incaricato dalla Camera dei rappresentanti non ha risposto alle richieste di chiarimento sulla natura e sulle circostanze dell’accaduto. Al momento della pubblicazione dell’articolo, il comando di Haftar non aveva diffuso dichiarazioni ufficiali.

Sui social e sulle piattaforme d’informazione libiche circolano intanto ricostruzioni contrastanti. Alcuni utenti sostengono di aver sentito aerei sorvolare la città in concomitanza con le esplosioni, ipotizzando un attacco aereo; altri negano di aver udito velivoli. Nessuna conferma ufficiale avvalora al momento l’ipotesi di un bombardamento. L’episodio si inserisce nel quadro della persistente divisione politica e militare della Libia e dello stallo negli sforzi per unificare le istituzioni. Negli ultimi giorni nuove tensioni sono emerse dopo il blocco di una seduta della Camera dei rappresentanti a Zintan, sullo sfondo di movimenti militari.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).