TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia avvia un nuovo programma di finanziamento per sostenere gli investimenti delle imprese nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica. L’iniziativa, promossa dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) in collaborazione con l’Unione europea, prevede una dotazione di 59 milioni di euro destinata a facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Il programma, denominato “Green Economy Financing Facility”, è stato lanciato a Tunisi dal segretario di Stato tunisino incaricato della Transizione energetica, Wael Chouchane. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, l’ambasciatore dell’Ue in Tunisia, Giuseppe Perrone, il direttore dell’ufficio della Bers a Tunisi, George Akhalkatsi, e la direttrice generale responsabile del finanziamento estero presso la Banca centrale tunisina, Ines Ben Faraj.

I 59 milioni di euro saranno erogati sotto forma di prestiti senza garanzie a un massimo di sei istituzioni finanziarie locali, che concederanno a loro volta finanziamenti alle piccole e medie imprese per realizzare progetti nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

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