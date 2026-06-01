JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-12B Y1 decolla dalla zona pilota di innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale, il primo giugno 2026. Il razzo è decollato alle 16:40 (ora di Pechino), inviando un gruppo di satelliti di rete destinati alla costellazione Qianfan nelle orbite previste.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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