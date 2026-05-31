PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – C’è anche un morto, oltre a un ferito grave, nel pesante bilancio degli incidenti nella notte a Parigi che sono scattati subito dopo i festeggiamenti per la vittoria della Champions da parte del Psg contro l’Arsenal.

Un uomo di 24 anni è deceduto a causa delle ferite riportate in un incidente in scooter sulla tangenziale di Parigi, vicino a Porte Maillot, secondo quanto riportano i media francesi. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Un 17enne, invece, è attualmente in coma, in condizioni critiche, dopo essere stato coinvolto in una rissa con coltelli ieri sera nel XVI arrondissement. All’arrivo della polizia, il giovane, stordito, presentava due ferite agli occhi e sanguinava abbondantemente dalla bocca. Gli aggressori si sono dati immediatamente alla fuga. Il bilancio totale dei feriti sale a 219.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).