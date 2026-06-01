Studentessa palermitana di 20 anni trovata morta in Portogallo, era in Erasmus

PALERMO (ITALPRESS) – Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo, dove si trovava per l’Erasmus. Studiava Biomedica. Non si conoscono ancora i motivi del decesso. La giovane è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento, a Caldas da Rainha. L’ambasciata a Lisbona sta seguendo il caso.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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