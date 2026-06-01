La difficoltà di concentrazione e la sensazione di affaticamento mentale vengono segnalate con sempre maggiore frequenza in relazione all’aumento dell’iperconnessione digitale e del multitasking quotidiano. Non si tratta necessariamente di condizioni cliniche come burnout o disturbi del sonno, ma di una serie di sintomi diffusi che includono riduzione della capacità di attenzione, rallentamento cognitivo e percezione di minore lucidità mentale.

Negli ultimi anni questo fenomeno viene spesso indicato con il termine “brain fog”, o nebbia cognitiva, utilizzato in ambito divulgativo per descrivere una condizione non patologica ma sempre più presente nelle abitudini lavorative contemporanee.

Secondo diverse analisi sul benessere lavorativo in Europa, l’aumento del tempo trascorso davanti agli schermi e la frammentazione dell’attenzione sarebbero tra i fattori associati alla crescita di questi disturbi percepiti.

Un affaticamento legato più alla mente che al corpo

La stanchezza cognitiva si distingue dalla fatica fisica. Può manifestarsi anche in assenza di sforzo corporeo, ad esempio dopo una giornata trascorsa tra riunioni online, comunicazioni digitali e attività interrotte in modo frequente.

L’esposizione continua a notifiche, email e cambi di contesto operativo contribuisce a mantenere il cervello in uno stato di attenzione costante ma frammentata. Questo tipo di dinamica è spesso associato a una riduzione della capacità di concentrazione prolungata.

In alcuni casi viene inoltre osservato un crescente interesse verso strategie di supporto al benessere psicofisico, che includono anche l’utilizzo di integratori alimentari con funzione antistress. Si tratta di prodotti a base di vitamine, minerali o estratti vegetali impiegati nell’ambito di routine più ampie di gestione dello stress, senza tuttavia evidenze conclusive su effetti diretti sul brain fog.

I fattori associati alla crescita del fenomeno

Tra gli elementi indicati come correlati al brain fog figurano l’aumento dell’uso di dispositivi digitali, la riduzione delle pause durante la giornata lavorativa e l’incremento di attività in multitasking.

A questi aspetti si aggiungono, secondo gli esperti, livelli di stress persistente non sempre elevati ma continui, oltre a una qualità del sonno non sempre sufficiente a garantire un pieno recupero.

Il fenomeno viene riportato con maggiore frequenza in contesti lavorativi caratterizzati da interazioni digitali continue e da una gestione simultanea di più attività.

Pause e recupero cognitivo

Gli specialisti sottolineano come non tutte le pause abbiano lo stesso effetto sul recupero mentale. La semplice interruzione dell’attività lavorativa non implica necessariamente una riduzione del carico cognitivo, soprattutto se sostituita da altre forme di stimolazione digitale.

Tra le pratiche più citate vi sono brevi interruzioni senza dispositivi elettronici e momenti di riduzione dell’esposizione a notifiche e contenuti digitali. Anche brevi pause durante la giornata vengono associate a una diminuzione della sensazione di sovraccarico mentale.

Particolare attenzione viene inoltre posta alla fase serale, in cui l’esposizione prolungata agli schermi può interferire con la capacità di “disconnessione” cognitiva prima del riposo notturno.

Sonno e gestione del carico mentale

Il sonno rimane un elemento centrale nei processi di recupero mentale. Tuttavia, la sola durata non è considerata sufficiente a garantire un pieno ristabilimento delle funzioni cognitive, soprattutto in presenza di stress prolungato o utilizzo serale intensivo di dispositivi digitali.

Per questo motivo viene sempre più spesso evidenziata l’importanza di una gestione distribuita del carico cognitivo nel corso della giornata, attraverso pause regolari e riduzione della frammentazione dell’attenzione.

Un fenomeno in crescita

Il brain fog non è una condizione clinica definita, ma un insieme di sintomi sempre più frequentemente riportati nella vita quotidiana e professionale. La diffusione di strumenti digitali e la costante connessione sono considerati tra i principali elementi che contribuiscono alla sua percezione.

Il tema si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra tecnologia, lavoro e benessere mentale, con particolare attenzione agli effetti della riduzione dei tempi di recupero cognitivi.