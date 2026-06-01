Algeria, il ministro dell’Interno Said Sayoud in visita ufficiale a Parigi

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – È arrivato oggi a Parigi il ministro dell’Interno, delle Collettività Locali e dei Trasporti dell’Algeria, Said Sayoud, in visita ufficiale su invito del ministro dell’Interno francese, Laurent Nunez. Secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale del Ministero dell’Interno algerino, Sayoud è stato accolto nella capitale francese dal suo omologo. Ad accompagnare il ministro algerino è una delegazione di alto livello che parteciperà agli incontri e alle attività previste dal programma della visita. La visita fa seguito a quella effettuata dal ministro dell’Interno francese in Algeria il 16 e 17 febbraio 2026 e si inserisce nel quadro del rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra i due Paesi su questioni di interesse comune.

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